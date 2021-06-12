Глава Адыгеи и член Совета по правам человека обсудили соблюдение законности и прозрачности на выборах

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 11 июня встретился с членом Совета по правам человека Александром Бродом и обсудил подготовку к единому дню голосования

В 2021 году жители Адыгеи будут голосовать на выборах в Госдуму РФ и Госсовет-Хасэ РА. Кумпилов и Брод обсудили вопросы соблюдения законности во время избирательного процесса и участия в неё общественных наблюдателей. По словам главы Адыгеи, регион собирается тесно сотрудничать с независимыми наблюдателями и правозащитными организациями для достижения легитимности выборов.

«Мы уделяем серьезное внимание сохранению прозрачности на всех этапах подготовки и проведения избирательных кампаний. Регион открыт для взаимодействия с правозащитными организациями. Адыгея зарекомендовала себя с положительной стороны — все процессы, связанные с волеизъявлением граждан, проходят в республике в строгом соответствии с избирательным правом», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

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