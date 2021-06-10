Депутаты ЗСК посетили предприятия Динского района

В рамках подготовки к Дню муниципалитета 10 июня депутаты ЗСК посетили несколько предприятий Динского района

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко побывал с рабочим визитом в Динском районе. Вместе с коллегами он посетил несколько предприятий. Депутаты познакомились с производством «Кубаньмельпродукта». Компания занимается изготовлением свыше 100 видов кондитерских изделий. В сутки на предприятии производят больше 50 тонн продукции и активно экспортируют её за рубеж. Юрий Бурлачко отметил важность этого направления и подчеркнул, что необходимо наращивать экспорт, так как перед регионом стоит задача в 2021 году получить доход в 218 млн долларов от поставок за рубеж готовой пищевой продукции.

Далее депутаты посетили теплицы с овощами управляющей компании «Экогеос». Руководитель ЗСК акцентировал внимание на том, что необходимо расширять сотрудничество с торговыми сетями, чтобы создать конкуренцию импортным товарам.

Делегация также побывала на заводе по изготовлению пластмассовых изделий для нужд ЖКХ и цеха компании «Металл Профиль». Там производят профнастил, металлочерепицу, водосточные системы и сайдинг. Бурлачко поинтересовался востребованностью продукции. Отвечая на этот вопрос, гендиректор завода пояснил, что она пользуется устойчивым спросом, сообщила пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края 10 июня.

Кроме того, парламентарии оценили ход благоустройства Комсомольского парка в станице Динской. Там установили уличное освещение и ливнёвки, проложили пешеходные дорожки и установили спортивную площадку. В перспективе там хотят обустроить пляжную зону.