На Кубани собирают деньги на слуховые аппараты для 11-летней Ульяны

Благотворительный фонд «Русфонд» 10 июня попросил о помощи в сборе средств на покупку слуховых аппаратов для 11-летней Ульяны Жуковой из Отрадненского района

Мама девочки Ольга рассказала, что Ульяна в три года тяжело переболела гриппом. После этого у нее начались частые простуды, отит и стал ухудшаться слух. К четырем годам врач-сурдолог диагностировала двустороннюю тугоухость 3-й степени.

Первые слуховые аппараты родители смогли купить сами. Затем девочка начала заниматься с логопедом и её речь улучшилась. Позже Ульяне купили еще цифровые аппараты, благодаря которым она может учиться в классе казачьей направленности, где очень высокие требования к успеваемости. Девочка занимается шахматами, танцами и помогает родителям готовить к школе младшую сестру.

При очередном обследовании выяснилось, что слух Ульяны снизился до 4-й степени. Сурдолог Детской краевой клинической больницы Ольга Пыжова сообщила, что девочка нуждается в бинауральном слухопротезировании цифровыми аппаратами.