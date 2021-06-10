На Кубани собирают деньги на слуховые аппараты для 11-летней Ульяны
Благотворительный фонд «Русфонд» 10 июня попросил о помощи в сборе средств на покупку слуховых аппаратов для 11-летней Ульяны Жуковой из Отрадненского района
Мама девочки Ольга рассказала, что Ульяна в три года тяжело переболела гриппом. После этого у нее начались частые простуды, отит и стал ухудшаться слух. К четырем годам врач-сурдолог диагностировала двустороннюю тугоухость 3-й степени.
Первые слуховые аппараты родители смогли купить сами. Затем девочка начала заниматься с логопедом и её речь улучшилась. Позже Ульяне купили еще цифровые аппараты, благодаря которым она может учиться в классе казачьей направленности, где очень высокие требования к успеваемости. Девочка занимается шахматами, танцами и помогает родителям готовить к школе младшую сестру.
При очередном обследовании выяснилось, что слух Ульяны снизился до 4-й степени. Сурдолог Детской краевой клинической больницы Ольга Пыжова сообщила, что девочка нуждается в бинауральном слухопротезировании цифровыми аппаратами.
Такие аппараты не предоставляются за счет государства. Родители сами купить сейчас их не могут. В семье двое детей, муж Ольги потерял работу. На покупку слуховых аппаратов нужно 241 тыс. 772 рубля.
Как помочь Ульяне?
— Оформить пожертвование можно на сайте «Русфонда» внизу страницы, указав свою почту, имя и сумму;
— Отправить СМС на номер 5542, цифрами указав сумму пожертвования;
— Оплатить в отделении любого банка или «Почты России», самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.