Впервые за 50 лет в России можно будет увидеть кольцеобразное затмение Солнца
Жители России 10 июня смогут наблюдать кольцеобразное затмение Солнца
Солнечное затмение пройдет в 13:40 по московскому времени. Луна покроет 0,94 диаметра солнечного диска, оставляя на виду его тонкий край. Кольцеобразную фазу затмения будет хорошо видно в провинции Онтарио (Канада), Гренландии и на Северном полюсе, а также в России — в Якутии и Чукотке.
На территории России будут видны частные фазы затмения. В область видимости попадет практически вся территория страны, но в Крыму и на Северном Кавказе затмение не произойдет, так как Луна пройдет мимо Солнца на небе.
Жители Ростова-на-Дону и Краснодарского края смогут наблюдать частные фазы затмения с 14:10 до 15:07 (пик в 14:39). Луна закроет 0,04 диаметра Солнца. Жители Москвы также увидят явление не в полной мере. В 14:26 Луна закроет Солнце на 16%, написал телеканала «360».
Наблюдать за затмением нужно соблюдая правила безопасности. Категорически запрещается смотреть на Солнце глазом или в телескоп без использования специальных солнечных светофильтров. Самым безопасным способом является проецирование изображения Солнца на белый экран за окуляром телескопа, но наводить телескоп на Солнце нужно, не глядя в окуляр.
Также наблюдать астрономическое явление можно будет с 12:00 в онлайн-трансляции на ютуб-канале Московского планетария.
В России кольцеобразные солнечные затмения не происходили более 50 лет. Последнее кольцеобразное затмение произошло 20 мая 1966 года. Тогда полоса шириной всего 4 км прошла через Северокавказский регион, кольцеобразное затмение длилось не более 5 секунд и имело фазу 0,999, то есть это было практически полное затмение.
Следующее кольцеобразное затмение можно будет наблюдать 1 июня 2030 года, потом — 21 июня 2039-го и 11 июня 2048-го, отметили в Московском планетарии.