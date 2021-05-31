«Холодильник и плиты накроются медным тазом». В Музыкальном микрорайоне Краснодара больше суток не было света и воды

Свет и воду жителям Музыкального микрорайона Краснодара отключили в 8:00 30 мая.

«Мы звоним во все инстанции — сплошь отговорки и обещания: вот-вот включим, не можем найти кабель, нашли, но не смогли починить», — пожаловалась местная жительница.

Утром 31 мая ситуацию прокомментировали в мэрии Краснодара. Там рассказали, что произошло повреждение сетей ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ». Бригада из четырех человек и двух единиц техники ищет поврежденный участок. Предположительно, он находится на улице Московской. Резервный кабель тоже поврежден. Позже место повреждения удалось найти.

Порталу Юга.ру в пресс-службе администрации уточнили, что на улице Ангарской без света и воды остались жители домов № 2/2, 2/3 и 2/5. Такая же ситуация сложилась на улице Московской в домах № 116/2, 116/3, 122, 124.

При этом, как сообщали сами местные жители, авария коснулась большего числа домов.

«На Ангарской, 2/6 нет света уже сутки, все только обещают. Холодильник разморозился. Продукты пропадают. И это уже не первый раз. Кратковременное отключение как в порядке вещей. Холодильник и плиты накроются медным тазом», — писала местная жительница.

Краснодарка Екатерина, проживающая в доме на Ангарской, 2/1, рассказала редакции 93.ru, что света и воды в их доме тоже нет со вчерашнего дня. При этом подвоз воды для местных жителей не организовали.

В 16:08 подача электроэнергии в жилые дома возобновилась, сообщили в телеграм-канале мэрии Краснодара в 16:41.