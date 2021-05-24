Про ФК «Краснодар» сняли документальный фильм. Когда он выйдет и где посмотреть?

Краснодарский край

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25 мая состоится премьера документального фильма про футбольный клуб «Краснодар»

10 мая стало известно, что выйдет фильм «От игре к игре» про футбольный клуб «Краснодар». Закадровый текст к фильму прочитал актёр Данила Козловский, а музыку написал Ханс Циммер.

Документальный фильм посвящен последнему сезону ФК в Лиге чемпионов. Зрителей ждёт интервью президента и владельца команды Сергея Галицкого и бывшего тренера Мурата Мусаева.

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В сезоне 2020/2021 ФК «Краснодар» впервые попал в Лигу чемпионов. Клуб один раз одержал победу, два раза сыграл вничью и три раза потерпел поражение. Неудачи в руководстве «зелёных» объясняли травмами, болезнями и физическим состоянием игроков.

Клуб продолжил играть в Лиге Европы, но после двух поражений не прошёл в следующий этап.

24 мая пресс-служба ФК «Краснодара» сообщила, что премьера документального фильма про сложный сезон 2020/2021 состоится завтра. Его можно будет посмотреть на онлайн-площадках IVI, Premier, MEGOGO и OKKO.

Ранее Юга.ру писали, что ФК «Краснодар» обыграл «Ростов» в последнем матче 30-го тура Российской премьер-лиги со счётом 1:3.

Кино Мурад Мусаев Сергей Галицкий ФК «Краснодар»

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