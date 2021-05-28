В Горячем Ключе избрали нового мэра

Краснодарский край

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Новым главой Горячего Ключа 28 мая стал Сергей Белопольский

Напомним, 31 марта Александр Кильганкин, руководивший Горячим Ключом с октября 2018 года, досрочно сложил полномочия.

28 мая на сессии Совета муниципалитета депутаты избрали нового главу. На должность претендовали три кандидата, однако один из них отозвал заявление.

В результате мэром Горячего Ключа стал Сергей Белопольский, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кто такой Сергей Белопольский?

Сергей Белопольский родился в станице Суздальской. В 2006 году окончил Российский социальный университет. Специальность — юрист. Женат, воспитывает двоих детей.

В 2010 году перешел на госслужбу. Белопольский был начальником отдела в департаменте соцзащиты Кубани, первым замминистра труда и социального развития региона, также два года он исполнял обязанности министра.

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