В Горячем Ключе избрали нового мэра

Напомним, 31 марта Александр Кильганкин, руководивший Горячим Ключом с октября 2018 года, досрочно сложил полномочия .

28 мая на сессии Совета муниципалитета депутаты избрали нового главу. На должность претендовали три кандидата, однако один из них отозвал заявление.

В результате мэром Горячего Ключа стал Сергей Белопольский, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.