В Горячем Ключе избрали нового мэра
Новым главой Горячего Ключа 28 мая стал Сергей Белопольский
Напомним, 31 марта Александр Кильганкин, руководивший Горячим Ключом с октября 2018 года, досрочно сложил полномочия.
28 мая на сессии Совета муниципалитета депутаты избрали нового главу. На должность претендовали три кандидата, однако один из них отозвал заявление.
В результате мэром Горячего Ключа стал Сергей Белопольский, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Кто такой Сергей Белопольский?
Сергей Белопольский родился в станице Суздальской. В 2006 году окончил Российский социальный университет. Специальность — юрист. Женат, воспитывает двоих детей.
В 2010 году перешел на госслужбу. Белопольский был начальником отдела в департаменте соцзащиты Кубани, первым замминистра труда и социального развития региона, также два года он исполнял обязанности министра.