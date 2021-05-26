Катания в сноупарке «Курорта Красная Поляна» продлятся до июля

Партнерский Краснодарский край

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Bonus Summer Camp продлит катание в сноупарке «Курорта Красная Поляна» до июля

Bonus Summer Camp — это летний лагерь для лыжников и сноубордистов, который пройдет на «Курорте Красная Поляна» с 14 июня по 11 июля и продлит сезон катания. Главной площадкой кэмпа станет сноупарк в горной долине Цирк-2 на высоте 2 тыс. метров над уровнем моря. Уникальный микроклимат долины позволит кататься по настоящим снежным склонам в окружении цветущих альпийских лугов.

Запасов снега горной долины Цирк-2 хватит, чтобы построить самый крупный летний сноупарк в России площадью 20 тыс. кв. метров. По проекту в парке будет два бугельных подъемника, два склона протяженностью по 300 метров и более 15 фигур, входящих в три основные линии: экстремальный jib-парк, freestyle-парк и cruising-линию для тех, кто хочет прокатиться с видом на горные пейзажи.

Программа Bonus Summer Camp включает фанконтесты в сноупарке и скейт-парке курорта, riders-академию, лекции и мастер-классы для взрослых и детей, а вечером — кино под открытом небом и барбекю на панорамной площадке с видом на закат в горах. Гостей кэмпа ждут концерты Kasseta и ODI и dj-сеты Geelay и Romsta.

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Предложение курорта на Bonus Summer Camp включает проживание, ски-пасс и карту участника. Гости кэмпа могут выбрать апартаменты и отели «Курорта Красная Поляна» с включенными завтраками и посещением спа-центра. Карта участника дает право на ски-пасс, катание в сноупарке, доступ на все мероприятия кэмпа и возможность воспользоваться специальными предложениями от партнеров фестиваля.

Узнать подробную программу кэмпа и забронировать тур можно на официальной странице мероприятия.

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