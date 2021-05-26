Портофлот ТМТП участвует в ликвидации разлива нефти в Туапсе
Туапсинский морской торговый порт заявил о непричастности к разливу нефти и рассказал о его ликвидации
Как сообщали Юга.ру, 23 мая в море у Туапсе разлилась нефть. Масляное пятно находилось в 800 метрах от берега над глубоководным выпускным канализационным коллектором.
Росприроднадзор сообщил, что нефтепродукты выливались из глубоководной канализации МУП ЖКХ Туапсе, при этом ведомство не обвиняет организацию: «Кто-то врезался в трубу МУП или по санкционированной врезке сбросил нефтепродукт».
В пресс-службе Туапсинского морского торгового порта заявили, что «на момент происшествия все терминалы работали в штатном режиме; бункеровка судов, откачка и слив в коллектор очищенных вод не производились».
«Масштаб разлива свидетельствует о попадании в воду большого количества нефтепродуктов, во много раз превышающего объем, который обрабатывается ТМТП», — добавили в пресс-службе порта.
ТМТП участвует в ликвидации разлива силами имеющегося экологического флота. После обнаружения на внешнем рейде нефтяного пятна, быстро мигрирующего в сторону внутренней акватории порта, ТМТП запустил план ЛАРН (ликвидация аварийного разлива нефтепродуктов) и привлек буксиры «Орфей» и «Дедал» и специализированные суда экологического портофлота — нефтесборщики «Вега» и «Сириус». В зоне загрязнения был распылен сорбент, впитывающий нефтепродукты и препятствующий дальнейшему загрязнению морской воды, в этих же целях использовали боновые заграждения. Сейчас сотрудники порта собирают загрязненную воду и сорбент в танки нефтесборщиков для ее дальнейшей утилизации.
Современное оборудование, которым оснащен экологический флот ТМТП, позволяет оперативно ликвидировать разливы с максимальной эффективностью — за сутки 25 мая нефтесборщики ТМТП очистили около 80% поверхности внутренней акватории порта.
«ТМТП не является источником разлива, но все силы спецфлота ТМТП привлечены сегодня для очистки акватории вплоть до полного устранения последствий в кратчайшие сроки для минимизации влияния на окружающую среду», — заявили в пресс-службе порта.