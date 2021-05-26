Портофлот ТМТП участвует в ликвидации разлива нефти в Туапсе

Туапсинский морской торговый порт заявил о непричастности к разливу нефти и рассказал о его ликвидации

Как сообщали Юга.ру, 23 мая в море у Туапсе разлилась нефть. Масляное пятно находилось в 800 метрах от берега над глубоководным выпускным канализационным коллектором.



Росприроднадзор сообщил, что нефтепродукты выливались из глубоководной канализации МУП ЖКХ Туапсе, при этом ведомство не обвиняет организацию: «Кто-то врезался в трубу МУП или по санкционированной врезке сбросил нефтепродукт».



В пресс-службе Туапсинского морского торгового порта заявили, что «на момент происшествия все терминалы работали в штатном режиме; бункеровка судов, откачка и слив в коллектор очищенных вод не производились».



«Масштаб разлива свидетельствует о попадании в воду большого количества нефтепродуктов, во много раз превышающего объем, который обрабатывается ТМТП», — добавили в пресс-службе порта.