Портофлот ТМТП участвует в ликвидации разлива нефти в Туапсе

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

Туапсинский морской торговый порт заявил о непричастности к разливу нефти и рассказал о его ликвидации

Как сообщали Юга.ру, 23 мая в море у Туапсе разлилась нефть. Масляное пятно находилось в 800 метрах от берега над глубоководным выпускным канализационным коллектором.

Росприроднадзор сообщил, что нефтепродукты выливались из глубоководной канализации МУП ЖКХ Туапсе, при этом ведомство не обвиняет организацию: «Кто-то врезался в трубу МУП или по санкционированной врезке сбросил нефтепродукт».

В пресс-службе Туапсинского морского торгового порта заявили, что «на момент происшествия все терминалы работали в штатном режиме; бункеровка судов, откачка и слив в коллектор очищенных вод не производились».

«Масштаб разлива свидетельствует о попадании в воду большого количества нефтепродуктов, во много раз превышающего объем, который обрабатывается ТМТП», — добавили в пресс-службе порта.

Читайте также:

ТМТП участвует в ликвидации разлива силами имеющегося экологического флота. После обнаружения на внешнем рейде нефтяного пятна, быстро мигрирующего в сторону внутренней акватории порта, ТМТП запустил план ЛАРН (ликвидация аварийного разлива нефтепродуктов) и привлек буксиры «Орфей» и «Дедал» и специализированные суда экологического портофлота — нефтесборщики «Вега» и «Сириус». В зоне загрязнения был распылен сорбент, впитывающий нефтепродукты и препятствующий дальнейшему загрязнению морской воды, в этих же целях использовали боновые заграждения. Сейчас сотрудники порта собирают загрязненную воду и сорбент в танки нефтесборщиков для ее дальнейшей утилизации.

Современное оборудование, которым оснащен экологический флот ТМТП, позволяет оперативно ликвидировать разливы с максимальной эффективностью — за сутки 25 мая нефтесборщики ТМТП очистили около 80% поверхности внутренней акватории порта.

«ТМТП не является источником разлива, но все силы спецфлота ТМТП привлечены сегодня для очистки акватории вплоть до полного устранения последствий в кратчайшие сроки для минимизации влияния на окружающую среду», — заявили в пресс-службе порта.

Нефть Порты Разлив нефти Туапсинский район Черное море Экология

Новости

В Краснодаре открылась выставка «Ода архитектуре»
Ремонт улицы Благоева в Краснодаре продлили на месяц из-за дождей
Власти Краснодара пообещали достроить заброшенную поликлинику на ГМР. Когда — неясно
В Краснодаре на день закроют проезд для машин в районе Пушкинской площади
В Краснодаре будет «опасное солнце» и до 26 °С
В Краснодаре заключили под стражу мужчину, который совершил преступление сексуального характера над школьницами

Лента новостей

Что цветет на Кубани в мае-июне?
19 мая, 07:40
Что цветет на Кубани в мае-июне?
Цветочный шазам Краснодарского края, часть вторая
Носить пластик
24 мая, 15:45
Носить пластик
В «Пятёрочке» появились аксессуары из переработанного PET
Перезагрузка бизнеса и конкуренция в краснодарском общепите
21 мая, 13:42 Партнерский
Перезагрузка бизнеса и конкуренция в краснодарском общепите
Кейс паназиатского стритфуда Tori Ramen

Реклама на портале