В Краснодаре сдали детсад на 300 мест
Новый детский сад сдан в эксплуатацию в семейном квартале «Достояние»
Департамент архитектуры и градостроительства выдал группе компаний «ЮгСтройИнвест» разрешение на ввод детского сада в эксплуатацию.
«Компания построила новый социальный объект без бюджетных средств. После того как застройщик подаст пакет документов на новый объект, управление экономики города оперативно сформирует заявку на средства для покупки соцобъекта, которую направят в краевую администрацию. Открыть детсад для воспитанников планируют осенью 2021 года», — рассказал первый заместитель мэра Краснодара Евгений Наумов.
Детсад «Пчелка» находится в семейном квартале «Достояние», напротив литера 1 с подземным паркингом, который был сдан в минувшую субботу. Детский сад — первый социальный объект ЖК. Рядом застройщик намерен возвести современную школу на 1550 мест, ее строительство планируют начать до конца года. Также в планах еще два детских сада по 300 мест.
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Двухэтажное здание построенного детсада рассчитано на 16 групп:
- четыре ясельные группы (от 1,5 до 3 лет);
- три группы младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет);
- три группы среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет);
- три группы старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет);
- три подготовительные группы.
У каждой группы, рассчитанной на 18-20 воспитанников, будет своя игровая площадка с теневыми навесами площадью 40 кв. м. Все игровые комнаты и спальни оснащены ультрафиолетовыми облучателями для обеззараживания воздуха. По периметру и внутри детсада есть система видеонаблюдения.
На первом этаже находятся медицинский блок, столярная мастерская, пищеблок и пост охраны. На втором — музыкальный, физкультурный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога.