В Краснодаре сдали детсад на 300 мест

Департамент архитектуры и градостроительства выдал группе компаний «ЮгСтройИнвест» разрешение на ввод детского сада в эксплуатацию.

«Компания построила новый социальный объект без бюджетных средств. После того как застройщик подаст пакет документов на новый объект, управление экономики города оперативно сформирует заявку на средства для покупки соцобъекта, которую направят в краевую администрацию. Открыть детсад для воспитанников планируют осенью 2021 года», — рассказал первый заместитель мэра Краснодара Евгений Наумов.

Детсад «Пчелка» находится в семейном квартале «Достояние», напротив литера 1 с подземным паркингом, который был сдан в минувшую субботу. Детский сад — первый социальный объект ЖК. Рядом застройщик намерен возвести современную школу на 1550 мест, ее строительство планируют начать до конца года. Также в планах еще два детских сада по 300 мест.