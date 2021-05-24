Около ТРЦ «OZ МОЛЛ» в Краснодаре произошло ДТП с грузовиком и 4 легковушками

Краснодарский край

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23 мая на трассе под Краснодаром грузовик спровоцировал массовое ДТП и опрокинулся на бок

Накануне очевидцы засняли ДТП на трассе около ТРЦ «OZ МОЛЛ». Информация об аварии на автодороге Краснодар — Кропоткин поступила в полицию в 17:15, рассказали 24 мая порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

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По предварительным данным, водитель грузовика Hyundai ехал со стороны хутора Ленина и нарушил дистанцию. Фура столкнулась с ВАЗ-2115 (LADA Samara), который от удара врезался в Toyota. В свою очередь иномарка врезалась в автомобиль Mercedes, а тот — в LADA Largus.

Грузовик же опрокинулся на бок. В ДТП пострадал водитель ВАЗ-2115, его доставили в больницу. Полиция проводит проверку.

Как писали Юга.ру, утром 28 апреля на трассе «Таврида» в Крыму перевернулась фура и на семь часов заблокировала движение. Спустя два дня в ДТП на Кубани грузовик смял легковушку с двумя людьми.

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