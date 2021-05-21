В Краснодаре трамвай № 4 изменит маршрут
В Краснодаре с 24 по 27 мая трамвай № 4 изменит маршрут в вечернее время
Из-за ремонта трамвайного полотна по улице Захарова с 24 по 27 мая после 22:00 трамвай № 4 будет идти по другому маршруту, сообщили 21 мая в пресс-службе мэрии.
Из Комсомольского микрорайона он проследует до Кооперативного рынка, а затем повернет в противоположную сторону от привычного маршрута и по улице Коммунарова доедет до остановки «улица 40-летия Победы». Оттуда трамвай вернется в Восточное депо.
Все работы по замене трамвайного полотна будут проходить только ночью. Днем маршрут останется прежним.
За четыре ночи заменят шпалы на участке от остановки «Водолечебница» по улице Захарова до ее пересечения с улицей Станкостроительной.
Вечером с 24 по 27 мая пути следования изменят только два рейса. От конечной остановки «улица Тюляева» они отправятся в 22:09 и 22:27.
Напомним, в Краснодаре в ночь на 22 мая ограничат автомобильное движение по улице Трубилина.