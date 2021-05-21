В Краснодаре трамвай № 4 изменит маршрут

В Краснодаре с 24 по 27 мая трамвай № 4 изменит маршрут в вечернее время

Из-за ремонта трамвайного полотна по улице Захарова с 24 по 27 мая после 22:00 трамвай № 4 будет идти по другому маршруту, сообщили 21 мая в пресс-службе мэрии.

Из Комсомольского микрорайона он проследует до Кооперативного рынка, а затем повернет в противоположную сторону от привычного маршрута и по улице Коммунарова доедет до остановки «улица 40-летия Победы». Оттуда трамвай вернется в Восточное депо.