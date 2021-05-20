В Краснодаре таксист спровоцировал массовое ДТП

Краснодарский край

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Днем 20 мая в Краснодаре на улице Сормовской произошло массовое ДТП

Видео аварии на улице Сормовской выложили в краснодарских пабликах. По подсчетам очевидцев, в ДТП попали пять автомобилей.

Портал Юга.ру обратился за комментарием в полицию. Там рассказали, что авария случилась в 13:40. 66-летний таксист ехал за рулем автомобиля Datsun по Сормовской в сторону Монтажной, нарушил дистанцию и врезался в ВАЗ-2106, который двигался в попутном направлении. После этого «шестёрка» столкнулась с автомобилем Mercedes.

Из-за ДТП на дороге притормозил водитель LADA Largus. В него врезался «Гелендваген», после чего LADA столкнулась с Datsun.

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В ходе разбирательств выяснилось, что у водителей «шестёрки» и «Гелендвагена» нет страховки. На них составили административные протоколы, автомобилистам грозят штрафы по 800 рублей.

На виновников аварий, водителя Datsun и «Гелендвагена», составили протоколы за несоблюдение дистанции в размере 1,5 тыс. рублей каждому. В ДТП никто не пострадал, уточнил руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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