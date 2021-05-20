В Краснодаре таксист спровоцировал массовое ДТП

Видео аварии на улице Сормовской выложили в краснодарских пабликах. По подсчетам очевидцев, в ДТП попали пять автомобилей.

Портал Юга.ру обратился за комментарием в полицию. Там рассказали, что авария случилась в 13:40. 66-летний таксист ехал за рулем автомобиля Datsun по Сормовской в сторону Монтажной, нарушил дистанцию и врезался в ВАЗ-2106, который двигался в попутном направлении. После этого «шестёрка» столкнулась с автомобилем Mercedes.

Из-за ДТП на дороге притормозил водитель LADA Largus. В него врезался «Гелендваген», после чего LADA столкнулась с Datsun.