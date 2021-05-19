На набережной Сочи высадили краснокнижные сосны

В сочинском микрорайоне Мамайка 18 мая высадили краснокнижные сосны, которые живут до 400 лет

Алеппские и краснокнижные пицундские сосны высадили на набережной реки Псахе. Место для посадки деревьев выбрали в рамках компенсационного плана, по которому в Сочи озеленяют территории, которые в этом нуждаются. Высадкой саженцев, которым около 12-15 лет, занимались Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ), общественники, сотрудники компании «Юниверсити Плаза» и местные жители.

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На мероприятие пригласили московского эколога с 30-летним опытом Романа Романова. Он отметил, что зеленые насаждения в городе надо периодически обновлять и менять погибшие деревья. Эксперт также оценил качество привезенного материала и выбранное место для посадки.

«Эти сосны предназначены для климата Сочи. Почва сложная, но посадочная яма и плодородная почва, которая была дополнительно привезена, поможет решить эту проблему, дерево здесь приживется. Эти сосны живут до 400 лет, но в условиях жизни в городе этот период сокращается», — отметил Романов.

Все сосны выращивались в специализированных питомниках. По словам директора «Юниверсити Плаза» Олега Удачина, добыть краснокнижную пицундскую сосну — практически невозможно, но у компании получилось.

«Зеленое убранство, как и море, является визитной карточкой нашего города. Утрата краснокнижного растения — уголовная статья. Мы хотим обезопасить их, чтобы завтра ни у кого из жителей не появилось желание их выкопать и забрать домой. Мы понимаем, что высадить — хорошо, большая проблема содержать зеленые насаждения. Для города проблема — уход за счет бюджета. «Юниверсити Плаза» взяла на себя обязанность в течение года осуществлять все мероприятия по уходу за деревьями», — рассказал директор департамента по охране окружающей среды Александр Мамлай.