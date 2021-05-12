В 2020 году на Кубани приставы взыскали с должников 6,7 млрд рублей

В Законодательном собрании Краснодарского края 12 мая обсудили меры по сокращению налоговой недоимки в бюджет региона

Председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко отметил, что в 2020 году органы власти и Федеральной налоговой службы (ФНС) обеспечили сбор платежей в консолидированный бюджет края в запланированных объемах, при этом не произошло роста недоимки. Замруководителя УФНС России по Краснодарскому краю Елена Пивоварова огласила результаты работы по взысканию долгов по итогам 2020 года. Так, объем задолженности в консолидированный бюджет региона увеличился на 3%. Долг по имущественным налогам уменьшился на 100 млн рублей, на такую же сумму удалось увеличить объем взысканной задолженности.

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Председатель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Иван Артёменко сообщил, что недоимка по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) увеличилась на 11%. А недоимка по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), стала больше на 10%. По словам Артёменко, недоимка существенно снизилась в Динском, Темрюкском и Щербиновском районах, в то время как в ряде муниципалитетов выросли объемы налогов, не поступивших в консолидированный бюджет Кубани. Юрий Бурлачко указал на то, что при плане пополнения казны на 4,5 млрд рублей за год, в 2020-м приставы взыскали 6,7 млрд рублей . Руководитель ЗСК спросил у замглавы краевого управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) Валерия Рябоконева, какие меры позволили увеличить эффективность процесса взыскания долгов.

Рябоконев объяснил, что ведомство использовало комплекс мероприятий, в числе которых: списание с зарплатных счетов должников;

проведение рейдов, в том числе с привлечением сотрудников ГИБДД;

запрет на регистрацию автомобилей и земельных участков должников.

Подводя итог заседания, председатель краевого парламента отметил важность наполнения консолидированной казны.

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«Успешно решить эту задачу возможно, используя все имеющиеся ресурсы по привлечению доходов в бюджет, объединив действия всех органов, ответственных за решение данной проблемы. Сегодня как никогда все принимаемые решения должны быть выверены и сбалансированы, чтобы обеспечить финансовую и экономическую стабильность региона, повысить уровень жизни населения», — заключил Юрий Бурлачко.