Евгений Ильин переизбран главой Тбилисского района Краснодарского края

Краснодарский край

Распечатать

12 мая состоялась инаугурация Евгения Ильина, избранного на второй срок главой Тбилисского района

В торжественной сессии совета района участвовали заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Чагаев, депутаты ЗСК Александр Галенко, Петр Савельев, Сергей Чвикалов, Владимир Зюзин, глава Усть-Лабинского района Сергей Запорожский, главы и председатели советов сельских поселений Тбилисского района, заместители главы района, руководители структурных подразделений администрации, представители силовых структур, руководители предприятий, учреждений, организаций района, представители духовенства, общественных объединений, казачества и СМИ.

Евгений Ильин принес присягу и поблагодарил всех за оказанное доверие и поддержку. От имени губернатора Вениамина Кондратьева его заместитель Чагаев вручил Ильину удостоверение главы муниципального образования Тбилисский район и поздравил со вступлением в должность.

Читайте также:

Он отметил, что Тбилисский район стабильно развивается последние пять лет и активно участвует в нацпроектах, краевых программах.

К поздравлениям чиновников присоединился и настоятель храма апостола Андрея Первозванного станицы Тбилисской иерей Ярослав Зотов.

«Вступаю на этот путь с чистыми мыслями, большими планами и желанием работать. С Божьей помощью у нас все получится», — отметил Евгений Ильин.

Вениамин Кондратьев Православие Тбилисский район Чиновники

Новости

Суд дал 7 лет колонии строгого режима экс-полицейскому, который за 300 тыс. рублей разрешил незаконную вырубку леса на Кубани
В Краснодаре назначили нового прокурора
Когда на Кубани закончатся «температурные качели» и наступит лето? Спросили у синоптиков
В Краснодаре на парковке ТРК «СБС Мегамолл» загорелся автомобиль
В Краснодаре произошел конфликт со стрельбой в ЖК «Адмирал», пострадал охранник
Первышов предложил создать в Краснодаре конноспортивную школу для детей

Лента новостей

Как закаляется сталь, или Будни металлургического завода в Абинске
4 мая, 00:20 Партнерский
Как закаляется сталь, или Будни металлургического завода в Абинске
«Военкоматы нас, восьмиклассников, не принимали — не было указа»
7 мая, 11:18
«Военкоматы нас, восьмиклассников, не принимали — не было указа»
Вспоминают участники войны
Что в мае цветет на Кубани?
6 мая, 15:52
Что в мае цветет на Кубани?
Цветочный шазам Краснодарского края

Реклама на портале