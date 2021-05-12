Евгений Ильин переизбран главой Тбилисского района Краснодарского края

Евгений Ильин принес присягу и поблагодарил всех за оказанное доверие и поддержку. От имени губернатора Вениамина Кондратьева его заместитель Чагаев вручил Ильину удостоверение главы муниципального образования Тбилисский район и поздравил со вступлением в должность.

В торжественной сессии совета района участвовали заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Чагаев, депутаты ЗСК Александр Галенко, Петр Савельев, Сергей Чвикалов, Владимир Зюзин, глава Усть-Лабинского района Сергей Запорожский, главы и председатели советов сельских поселений Тбилисского района, заместители главы района, руководители структурных подразделений администрации, представители силовых структур, руководители предприятий, учреждений, организаций района, представители духовенства, общественных объединений, казачества и СМИ.

Он отметил, что Тбилисский район стабильно развивается последние пять лет и активно участвует в нацпроектах, краевых программах.

К поздравлениям чиновников присоединился и настоятель храма апостола Андрея Первозванного станицы Тбилисской иерей Ярослав Зотов.

«Вступаю на этот путь с чистыми мыслями, большими планами и желанием работать. С Божьей помощью у нас все получится», — отметил Евгений Ильин.