В Краснодаре назначили нового прокурора

12 мая стало известно, что в Краснодаре сменился прокурор

Напомним, с 2018 года должность прокурора Краснодара занимал старший советник юстиции Олег Мединский.

28 апреля 2021 года генеральный прокурор России Игорь Краснов подписал приказ о назначении прокурором Краснодара 44-летнего Александра Лихонина.

Олег Мединский перешел на работу в краевую прокуратуру, сообщили 12 мая «Коммерсанту» в ведомстве.

Кто такой Александр Лихонин

Лихонин родился в 1977 году. В 1999 году окончил Кубанский государственный аграрный университет. В органах прокуратуры работает с 1998 года.

Ранее он занимал должность помощника прокурора Тимашевского района, старшего следователя по расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры края. Также Лихонин работал заместителем прокурора Прикубанского округа Краснодара. А в сентябре 2017 года стал Крымским межрайонным прокурором.