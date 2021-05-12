В Краснодаре назначили нового прокурора

Краснодарский край

Распечатать

12 мая стало известно, что в Краснодаре сменился прокурор

Напомним, с 2018 года должность прокурора Краснодара занимал старший советник юстиции Олег Мединский.

28 апреля 2021 года генеральный прокурор России Игорь Краснов подписал приказ о назначении прокурором Краснодара 44-летнего Александра Лихонина.

Олег Мединский перешел на работу в краевую прокуратуру, сообщили 12 мая «Коммерсанту» в ведомстве.

Кто такой Александр Лихонин

Лихонин родился в 1977 году. В 1999 году окончил Кубанский государственный аграрный университет. В органах прокуратуры работает с 1998 года.

Ранее он занимал должность помощника прокурора Тимашевского района, старшего следователя по расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры края. Также Лихонин работал заместителем прокурора Прикубанского округа Краснодара. А в сентябре 2017 года стал Крымским межрайонным прокурором.

Как писали Юга.ру, в середине апреля в Геленджике уволили главного прокурора и его заместителей.

Кадровые перестановки Краснодар Прокуратура

Новости

В Краснодаре назначили нового прокурора
Когда на Кубани закончатся «температурные качели» и наступит лето? Спросили у синоптиков
В Краснодаре на парковке ТРК «СБС Мегамолл» загорелся автомобиль
В Краснодаре произошел конфликт со стрельбой в ЖК «Адмирал», пострадал охранник
Первышов предложил создать в Краснодаре конноспортивную школу для детей
В Туапсинском районе сгорел прогулочный катер

Лента новостей

Как закаляется сталь, или Будни металлургического завода в Абинске
4 мая, 00:20 Партнерский
Как закаляется сталь, или Будни металлургического завода в Абинске
«Военкоматы нас, восьмиклассников, не принимали — не было указа»
7 мая, 11:18
«Военкоматы нас, восьмиклассников, не принимали — не было указа»
Вспоминают участники войны
Что в мае цветет на Кубани?
6 мая, 15:52
Что в мае цветет на Кубани?
Цветочный шазам Краснодарского края

Реклама на портале