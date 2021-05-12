«Ростелеком» показал Всероссийские соревнования по каратэ в Краснодаре

«Ростелеком» стал цифровым партнером Всероссийских соревнований по киокусинкай каратэ «Кубок Черного моря» и обеспечил их видеотрансляцию

«Наша компания регулярно транслирует знаковые спортивные события. Доступ в интернет от «Ростелекома» в таких крупных спорткомплексах, как «Олимп» в Краснодаре, «Оштен» в Майкопе, а также во всех олимпийских объектах в Сочи дает высокое качество изображения и звука. Таким образом, болельщики из других регионов могут следить за соревнованиями вместе со зрителями в зале», — пояснил директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

Поединки спортсменов проходили на трех татами с 7 по 9 мая в краснодарском спорткомплексе «Олимп». Мероприятие организовали Ассоциация киокусинкай России, Российская национальная федерация киокусинкай каратэ и Краснодарская краевая детско-юношеская спортивная общественная организация «Федерация Киокусинкай каратэ-до».

Специалисты провайдера подключили несколько видеокамер на площадке соревнования к волоконно-оптическому каналу связи для онлайн-трансляции поединков.

Во Всероссийских соревнованиях по киокусинкай каратэ участвовали более 900 спортсменов из 25 регионов РФ.

«Трансляцию увидели несколько тысяч человек, прежде всего родные и друзья спортсменов, которые всей семьей смогли поболеть за них и разделить их успехи и неудачи даже на расстоянии. Это стало возможным благодаря поддержке «Ростелекома», — отметил главный судья соревнований — вице-президент Российской национальной федерации киокусинкай каратэ, президент Краснодарской краевой федерации киокусинкай каратэ Тагир Таиров.

Лучшие каратисты определялись во всех возрастных категориях: среди юниоров и юниорок, юношей и девушек, мужчин и женщин. В результате первое место в общекомандном зачете заняла команда Краснодарского края.