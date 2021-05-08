В Белореченске «ЕвроХим» высадил «Сад памяти»

Акцию организовал «ЕвроХим-БМУ» совместно с администрацией Белореченского района, общественным движением «Волонтеры Победы», КК ЭОО «Экологическое содружество» и волонтерами Белореченского района. В память о ключевых событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 годов участники акции посадили 30 берез.

В мероприятии участвовали депутат Госдумы РФ (член «Единой России») Константин Затулин, замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Урайкин, глава администрации Белореченского района Александр Шаповалов и глава Белореченска Александр Абрамов.



После высадки берез, Затулин провел встречу с рабочими и молодыми специалистами «ЕвроХим-Белореченские минеральные удобрения». Встреча прошла в формате вопросов и ответов.