В Белореченске открыли аллею к 20-летию компании «ЕвроХим»

Партнерский Краснодарский край

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15 апреля молодые сотрудники «ЕвроХим — Белореченские минеральные удобрения» к 20-летию компании высадили в парке Победы аллею из хвойных деревьев

В рамках программы #20ДобрыхДелЕвроХима аллею высадили совместно с общественными экологами КК ЭОО «Экологическое содружество», экологическим отрядом МБОУ СОШ № 1 и административно-хозяйственной части Белореченска в лице Екатерины Крайниченко. Традицию высаживать деревья в городских парках «ЕвроХим-БМУ» поддерживает уже пять лет.

«ЕвроХим-БМУ» постоянно участвуют в озеленении Белореченска. Весной мы совместно обновляем парки и аллеи в городе, а осенью подкармливаем деревья минеральными удобрениями предприятия», — рассказала председатель «Экологического содружества» Лариса Никифорова.

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«Ежегодно мы стараемся высаживать собственными силами небольшие аллеи или просто отдельные деревца в городских парках, чтобы наш город стал чище и зеленее. В прошлом году в парке мы уже высадили небольшую аллею, а в этом мы ее расширили и обновили. Теперь это полноценная аллея 20-летия «ЕвроХима», — заявила молодой специалист Мария Ефимкина.

22 апреля в РФ пройдет акция «Парад Парков», молодые специалисты и волонтеры «ЕвроХим-БМУ» уже запланировали на этот день расчистку и уборку городских парков. В компании подчеркнули, что подобные экологические акции по озеленению проводят во всех городах, где работает компания «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко.

Белореченский район Благоустройство Парки Экология

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