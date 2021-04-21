В Белореченске открыли аллею к 20-летию компании «ЕвроХим»

В рамках программы #20ДобрыхДелЕвроХима аллею высадили совместно с общественными экологами КК ЭОО «Экологическое содружество», экологическим отрядом МБОУ СОШ № 1 и административно-хозяйственной части Белореченска в лице Екатерины Крайниченко. Традицию высаживать деревья в городских парках «ЕвроХим-БМУ» поддерживает уже пять лет. «ЕвроХим-БМУ» постоянно участвуют в озеленении Белореченска. Весной мы совместно обновляем парки и аллеи в городе, а осенью подкармливаем деревья минеральными удобрениями предприятия», — рассказала председатель «Экологического содружества» Лариса Никифорова.

«Ежегодно мы стараемся высаживать собственными силами небольшие аллеи или просто отдельные деревца в городских парках, чтобы наш город стал чище и зеленее. В прошлом году в парке мы уже высадили небольшую аллею, а в этом мы ее расширили и обновили. Теперь это полноценная аллея 20-летия «ЕвроХима», — заявила молодой специалист Мария Ефимкина.



22 апреля в РФ пройдет акция «Парад Парков», молодые специалисты и волонтеры «ЕвроХим-БМУ» уже запланировали на этот день расчистку и уборку городских парков. В компании подчеркнули, что подобные экологические акции по озеленению проводят во всех городах, где работает компания «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко.