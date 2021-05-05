В Краснодаре попавший в ДТП автомобиль BMW врезался в придорожное кафе

Краснодарский край

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Поздним вечером 4 мая в Краснодаре произошло ДТП с тремя автомобилями, есть пострадавшие

Около 23:00 водитель автомобиля BMW ехал по улице Российской со стороны Уссурийской в сторону Черкасской. На перекрестке с улицей Солнечной мужчина проехал на «красный» и врезался в автомобиль Nissan, который в этот момент ехал по встречке и поворачивал налево.

После столкновения Nissan развернулся и столкнулся с автомобилем Toyota, ехавшей попутно сзади. BMW после столкновения с Nissan сместилась вправо и врезалась в кафе.

В ДТП пострадали водители транспортных средств и пассажир BMW, сотрудники ДПС проводят административное расследование и устанавливают подробности случившегося, сообщили порталу Юга.ру 5 мая в пресс-службе УМВД по Краснодару.

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