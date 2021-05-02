В Краснодаре временно изменят маршрут три городских автобуса

В Краснодаре с 5 по 8 мая движение ограничат на участке от улицы Московской до Российской. За это время там уложат асфальтобетонное покрытие.

На личном автомобиле проехать в этой части улицы Петра Метальникова можно будет только по одной половине проезжей части в обоих направлениях. При движении от улицы Московской ограничат выезд в сторону Ростовского шоссе.

Также с 5 по 8 мая автобусы № 56, № 78 и № 5 временно изменят схему движения. Они будут следовать в объезд ремонтируемого участка по улицам Российской, Пригородной, Ростовское шоссе и далее по установленным маршрутам, сообщили 1 мая в пресс-службе мэрии Краснодара.