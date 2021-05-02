В Краснодаре временно изменят маршрут три городских автобуса

Краснодарский край

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Из-за ремонта улицы Петра Метальникова в Краснодаре с 5 мая временно изменится схема движения общественного транспорта и автомобилей

В Краснодаре с 5 по 8 мая движение ограничат на участке от улицы Московской до Российской. За это время там уложат асфальтобетонное покрытие.

На личном автомобиле проехать в этой части улицы Петра Метальникова можно будет только по одной половине проезжей части в обоих направлениях. При движении от улицы Московской ограничат выезд в сторону Ростовского шоссе.

Также с 5 по 8 мая автобусы № 56, № 78 и № 5 временно изменят схему движения. Они будут следовать в объезд ремонтируемого участка по улицам Российской, Пригородной, Ростовское шоссе и далее по установленным маршрутам, сообщили 1 мая в пресс-службе мэрии Краснодара.

Напомним, с 3 мая в Краснодаре временно изменится схема движения транспорта по улице Лизы Чайкиной. Также в краевой столице с вечера 29 апреля до 15:00 9 мая перкрыли два участка дорог — улицу Красноармейскую от Длинной до Будённого и улицу Будённого от Красной до Красноармейской.

Краснодар Общественный транспорт Ремонт дорог

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