На Кубани будет солнечная погода и до 25 °С

Краснодарский край

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Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 2 мая

По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром в краевой столице столбик термометра показал 17 °С. Днем в Краснодаре ожидается до 25 °С  и солнечная погода. Будь дуть легкий ветер до 2,5 м/с. 

Краснодарский гидрометцентр обещает 2 мая в крае переменную облачность. Днем и вечером местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть южный ветер с порывами до 4-9 м/с. Днем воздух прогреется до 21-26 °С .

На Черноморском побережье переменная облачность и без осадков. Местами ветер до 12-14 м/с. Днем температура поднимется до 24 °С.

Напомним, синоптики представили прогноз погоды на Черноморском побережье в майские праздники.

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На Кубани будет солнечная погода и до 25 °С
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