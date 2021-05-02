На Кубани будет солнечная погода и до 25 °С

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 2 мая

По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром в краевой столице столбик термометра показал 17 °С. Днем в Краснодаре ожидается до 25 °С и солнечная погода. Будь дуть легкий ветер до 2,5 м/с.

Краснодарский гидрометцентр обещает 2 мая в крае переменную облачность. Днем и вечером местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть южный ветер с порывами до 4-9 м/с. Днем воздух прогреется до 21-26 °С .

На Черноморском побережье переменная облачность и без осадков. Местами ветер до 12-14 м/с. Днем температура поднимется до 24 °С.