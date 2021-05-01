В Краснодаре 1 мая открылись 17 ярмарок

В первую субботу мая в разных районах Краснодара начали работу все ярмарки выходного дня

1 мая с 8:00 до 15:00 будут открыты 17 торговых площадок, 2 из них продолжат работу 2 мая — на улице Одесской, 48 и на Захарова, 23.

В мэрии Краснодара отметили, что на ярмарках можно будет купить продукты для праздничного стола. Всего организовано около 750 торговых мест, они распределены по 17 адресам:

Власти заверили, что во всех торговых точках организаторы следят за выполнением требований Роспотребнадзора, контролируют проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и следят за соблюдением правил торговли. Также специалисты анализируют, какие продукты наиболее востребованы и какие районы Кубани активно участвуют, сообщили 1 мая в пресс-службе городской администрации.

Посмотреть интерактивную карту и получить больше информации о ярмарках выходного дня можно в специальном разделе на сайте мэрии.