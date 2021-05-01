В Краснодаре 1 мая открылись 17 ярмарок
В первую субботу мая в разных районах Краснодара начали работу все ярмарки выходного дня
1 мая с 8:00 до 15:00 будут открыты 17 торговых площадок, 2 из них продолжат работу 2 мая — на улице Одесской, 48 и на Захарова, 23.
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В мэрии Краснодара отметили, что на ярмарках можно будет купить продукты для праздничного стола. Всего организовано около 750 торговых мест, они распределены по 17 адресам:
- улица Бургасская, 31/1;
- улица Одесская, 48-52;
- улица Будённого между Красной и Рашпилевской);
- улица Дзержинского, 213;
- улица Восточно-Кругликовская, 26;
- улица Героя Яцкова, 11;
- улица Уральская, 168;
- улица Каляева, 198;
- улица Захарова, 23;
- проспект Чекистов, 9;
- улица Думенко, 13;
- улица Зиповская, 34/Б;
- улица Заводская, 9;
- улица Евдокии Бершанской, 117;
- улица Евгении Жигуленко, 4;
- улица Архитектора Ишунина, 7/1;
- хутор Ленина, улица Огородная, 62.
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Власти заверили, что во всех торговых точках организаторы следят за выполнением требований Роспотребнадзора, контролируют проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и следят за соблюдением правил торговли. Также специалисты анализируют, какие продукты наиболее востребованы и какие районы Кубани активно участвуют, сообщили 1 мая в пресс-службе городской администрации.
Посмотреть интерактивную карту и получить больше информации о ярмарках выходного дня можно в специальном разделе на сайте мэрии.
Предпринимателям, которые хотят реализовать свою продукцию, следует обратиться к операторам ярмарок выходного дня с вопросами о наличии свободных мест, списке разрешенных товаров, перечне документов для участия в ярмарках. Получить консультациюможно по телефонам горячих линий в рабочие дни с 8:00 до 15:00:
- МУП «Карасунский»: 8 (918) 342-93-14, 8 (989) 839-12-21
- МУП «Агромир»: 8 (861) 265-08-30, доб. 31