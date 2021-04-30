В первые дни мая на Кубани потеплеет до 28 °С

В Краснодарском крае в начале майских выходных температура воздуха поднимется до 25 °С, но в некоторых районах пройдут дожди

По данным сервиса «Яндекс.Погода» , май в Краснодаре начнется с теплой солнечной погоды — днем температура поднимется до 24 °С. Ожидается слабый ветер — 1,8 м/с. 2 и 3 мая в краевом центре также будет ясно, а воздух прогреется до 28 °С.

В целом по краю в ближайшие сутки ожидаются кратковременные дожди и грозы, ночью и утром образуется туман. Днем потеплеет до 19-24 °С, при этом ветер усилится до 11 м/с, сообщил Краснодарский гидрометцентр. 2 мая в регионе сохранится дождливая погода. Днем термометры покажут 20-25 °С, южный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. На следующий день осадки прекратятся, а воздух прогреется до 28 °С.

На Черноморском побережье 1 мая будет облачно, но без осадков. Дневная температура — 19-24 °С. Ветер — 5-10 м/с, на участке Анапа — Геленджик порывы могут достигать 12 м/с. 2 и 3 мая ветер усилится до 17 м/с и принесет небольшое потепление — до 26 °С.

Ранее портал Юга.ру спросил у метеорологов, какая погода будет в майские выходные на Кубани, и вот что там рассказали. Также синоптики представили прогноз погоды на Черноморском побережье в майские праздники.