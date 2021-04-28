К майским каникулам «Билайн» ускорил мобильный интернет в Сочи

Для этого оператор построил новые базовые станции, запустил искусственный интеллект для управления телеком-оборудованием и расширил полосы LTE, увеличив емкость сети для передачи данных. В результате скорость мобильного интернета выросла в 1,5 раза. По данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом», улучшились и другие показатели. Новые базовые станции «Билайна» начали работать в центре Сочи, в Лазаревском и Адлерском районах. Связь 4G появилась в поселках Беранда, Атарбеково, Совет-Квадже, Барановке, Ачипсе и Нижней Шиловке. Так в Большом Сочи покрытие скоростного мобильного интернета выросло на 44% — по сравнению с весной 2020 года.

«Интернет-трафик в сети Билайн ежегодно растет в 1,5 раза: мобильным интернетом все больше пользуются и туристы, и жители Сочи. Поэтому мы постоянно модернизируем сеть, чтобы она успешно справлялась с растущими нагрузками, в том числе — в течение курортного сезона», — рассказал директор сочинского отделения «Билайн» Максим Романько.



«Билайн» в Сочи начал использовать технологию SON на базе искусственного интеллекта. Она создает «бесшовные» переходы сигнала от одной базовой станции к другой, что улучшает связь для туристов, которые много путешествуют по горным и прибрежным зонам курорта.