Банк Уралсиб запустил ипотеку с выделением долей несовершеннолетним

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Банк Уралсиб предлагает ипотечные кредиты с включением несовершеннолетних лиц в состав залогодателей приобретаемого или имеющегося жилья

Кредитование возможно в рамках программ «Ипотека на вторичном рынке», «Ипотека на первичном рынке» «Целевой кредит под залог имеющейся недвижимости».

Включение несовершеннолетнего в состав залогодателей возможно в следующих случаях:

  • покупка жилья с использованием субсидии на улучшение жилищных условий, где он является одним из ее получателей;
  • покупка жилья с разрешением органа опеки и попечительства на продажу недвижимости или доли в ней, владеемой несовершеннолетним, и обязательством наделить его долей в новом жилье, покупаемом в ипотеку;
  • предоставление банку квартиры в залог по ипотеке «Целевой кредит под залог имеющейся недвижимости» — с разрешением органа опеки и попечительства.

Подробнее узнать об условиях ипотеки можно в отделениях банка, по телефону 8(800)250-57-57 и на сайте банка.

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