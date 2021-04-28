В Краснодарском крае началось потепление

Синоптики представили прогнозы в Краснодарском крае на 28 апреля

Поданным сервиса «Яндекс.Погода», утром 28 апреля в Краснодаре 12 °С, солнечно и дует легкий ветер — 1,1 м/с. Днем воздух в краевой столице прогреется до 17 °С,будет облачно. К вечеру столбик термометра опустится до 14 °С, порывы ветра будут достигать 1,9 м/с.

В крае краснодарский гидрометцентр обещает переменную облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха днем будет 14-19 °С, порывы до 3,8 м/с.

На Черноморском побережье почти без осадков, облачно. На участке Джубга-Магри ночью и утром местами туман. Ветер до 6-11 м/с. Воздух днем прогреется до 14-19 °С.