В Краснодаре снова будет солнечно

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 23 апреля

По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром столбики термометров показали 7 °С и дул небольшой ветер — 2,2 м/с. Днем 23 апреля в кубанской столице воздух прогреется до 19 °С. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с. Вечером температура опустится до 14 °С.

В Краснодарском крае кубанский гидрометцентр 23 апреля обещает местами кратковременные дожди. Днем будет 14-19 °С , а к вечеру упадет до 6-11 °С . Ветер 3-8 м/с, утром и ночью туман.

На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит 15-20 °С . Ветер юго-западный 6-11 м/с, на участке Анапа — Геленджик местами порывы до 12-17 м/с.