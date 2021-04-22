Жителю Усть-Лабинского района грозит до двух лет лишения свободы за самовольное подключение к газопроводу

В Краснодарском крае с начала года выявили более 30 нарушений потребления и учета газа

Только с начала 2021 года газовики выявили более 30 нарушений потребления и учета газа и направили заявления в правоохранительные органы. Уже возбуждено более 25 дел, сообщили 22 апреля порталу Юга.ру в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Так, в Лабинском районе абонент незаконно подключился к системе газоснабжения и повредил топором блокирующий газовый вентиль. Это повлекло за собой хищение газа на сумму почти 14 тыс. рублей. Суд признал местного жителя виновным, ему придется не только возместить ущерб поставщику газа, но и заплатить административный штраф.

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А в Усть-Лабинском районе против абонента, который повторно самовольно подключился к газопроводу, возбудили уголовное дело. Кубанцу грозит до 2 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 215.3 УК РФ (Самовольное подключение к газопроводу).

«Несанкционированные, самовольные подключения к газовым сетям представляют собой большую опасность, так как потенциально несут угрозу жизни и здоровью людей, а также причинения имущественного вреда. Присоединение к газовым сетям и пуск газа может проводиться только в строго установленном законодательством порядке и исключительно сотрудниками специализированной газораспределительной организации», — предупредил начальник юридического управления ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Юрий Кузьма.