На Кубани в лобовом ДТП погибла трехлетняя девочка

Трагедия случилась в 7:30 в районе 13-го км трассы Каневская — Челбасская — Березанская.

По предварительным данным, 36-летняя женщина ехала за рулем автомобиля Mitsubishi и во время обгона допустила лобовое столкновение с автомобилем Nissan Micra, который двигался по встречке.

Трехлетняя девочка, пассажир Mitsubishi, погибла на месте аварии. Оба водителя получили травмы и были госпитализированы. Все обстоятельства ДТП выясняются.

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю портала Юга.ру сообщили, что это уже третье ДТП в апреле, в котором погибли дети.

Так, в Динском районе в поселке Южном 1 апреля сотрудница полиции насмерть сбила ребенка, который перебегал дорогу по пешеходному переходу. А 7 апреля в Новорокубанском районе перевернулась легковушка с девятимесячной девочкой. Водитель автомобиля был пьян.