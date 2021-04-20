На Кубани в лобовом ДТП погибла трехлетняя девочка

Краснодарский край

Распечатать

Утром 20 апреля в Каневском районе произошло ДТП, в котором погиб ребенок

Трагедия случилась в 7:30 в районе 13-го км трассы Каневская — Челбасская — Березанская.

По предварительным данным, 36-летняя женщина ехала за рулем автомобиля Mitsubishi и во время обгона допустила лобовое столкновение с автомобилем Nissan Micra, который двигался по встречке.

Трехлетняя девочка, пассажир Mitsubishi, погибла на месте аварии. Оба водителя получили травмы и были госпитализированы. Все обстоятельства ДТП выясняются.

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю портала Юга.ру сообщили, что это уже третье ДТП в апреле, в котором погибли дети.

Так, в Динском районе в поселке Южном 1 апреля сотрудница полиции насмерть сбила ребенка, который перебегал дорогу по пешеходному переходу. А 7 апреля в Новорокубанском районе перевернулась легковушка с девятимесячной девочкой. Водитель автомобиля был пьян.

Безопасность ГИБДД Дети ДТП Каневской район Происшествия смерть

Новости

На Кубани в лобовом ДТП погибла трехлетняя девочка
ФК «Краснодар» научит девочек играть в футбол
В Краснодаре хотят привести в порядок аварийный дом на Промышленной и расселить людей на время ремонта
На Кубани собирают деньги на лечение месячной девочки с косолапостью
В Краснодаре будет дождь и до 18 °С
СК с седьмого раза возбудил дело против полицейских, которые избили жителя Тимашевска за съемку задержаний

Лента новостей

Как пандемия изменила корпоративные продажи в «Ситилинке»
Сегодня, 12:40 Партнерский
Как пандемия изменила корпоративные продажи в «Ситилинке»
Поиск призрака на Затоне, полуфинал Кубка УЕФА в Краснодаре
14 апреля, 13:56
Поиск призрака на Затоне, полуфинал Кубка УЕФА в Краснодаре
Что еще нельзя пропустить на фестивале немецкой культуры
Задержания, предупреждения об уголовном наказании, пикеты
Сегодня, 01:20
Задержания, предупреждения об уголовном наказании, пикеты
Как в Краснодаре готовятся к несанкционированной акции в поддержку Навального

Реклама на портале