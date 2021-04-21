Краснодарец победил в акции от компании «Быстроденьги»
Микрофинансовая компания «Быстроденьги» рассказала об акциях с призовыми фондами до 1,5 млн рублей
Помимо займов на выгодных условиях компания «Быстроденьги» предлагает клиентам регулярные розыгрыши ценных призов. Одна из таких акций прошла в марте 2021 года — МФО разыграла среди клиентов 30 современных смартфонов. Призовой фонд превысил 400 тыс. рублей. Для участия надо было оформить займ.
Один из смартфонов достался жителю Краснодара Александру Усачеву. «Я выиграл телефон! Желаю всем удачи, желаю, чтобы удача всегда сопутствовала вам!» — привели слова победителя в пресс-службе компании.
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«Быстроденьги» — клиентоориентированная компания с 12‑летней историей и положительной репутацией на рынке. Честные отношения с заемщиками — наш приоритет. Мы предлагаем нашим клиентам не только продукты под разные цели — от небольшого займа до зарплаты до займа под залог ПТС, но и радуем постоянными акциями. В марте 2021 года мы подарили нашим клиентам 30 смартфонов, в декабре 2020-го разыграли среди них призовой фонд в 700 тыс. рублей. Сейчас мы объявили новый конкурс. Среди призов — планшет, телефоны и денежные сертификаты», — сказал руководитель розничной сети «Быстроденьги» Сергей Гавришин.
О том, как получить займ в компании «Быстроденьги» и поучаствовать в акциях, можно узнать на сайте или в офисах организации (их адреса также есть на сайте).