Краснодарец победил в акции от компании «Быстроденьги»

Микрофинансовая компания «Быстроденьги» рассказала об акциях с призовыми фондами до 1,5 млн рублей

Помимо займов на выгодных условиях компания «Быстроденьги» предлагает клиентам регулярные розыгрыши ценных призов. Одна из таких акций прошла в марте 2021 года — МФО разыграла среди клиентов 30 современных смартфонов. Призовой фонд превысил 400 тыс. рублей. Для участия надо было оформить займ. Один из смартфонов достался жителю Краснодара Александру Усачеву. «Я выиграл телефон! Желаю всем удачи, желаю, чтобы удача всегда сопутствовала вам!» — привели слова победителя в пресс-службе компании.