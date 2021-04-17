В Сочи назначен исполняющий обязанности первого вице-мэра

Краснодарский край

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16 апреля исполняющим обязанности первого замглавы Сочи стал Александр Свириденко

О назначении сообщил сайт администрации города, изменив раздел «Структура администрации», но не уточнив причины кадровой перестановки.

Ранее Свириденко руководил управлением земельного контроля Сочи, а до этого работал замглавой краевого департамента внутренней политики. На сайте также указано, что Свириденко будет координировать гражданскую обороны и защиту населения, проблемы архитектуры, градостроительства и земельный контроль.

Бывших вице-мэров Сочи будут судить по делу о взятках:

До него первым вице-мэром курорта был Денис Юрковский, он занимал эту должность с сентября 2019 года и занимался сферами архитектуры, благоустройства и соблюдения законодательства в строительстве.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2020-го мэрия Сочи представила нового замглавы города — Елену Канюк, которая занялась социальным блоком, в который входит образование, культура, молодежная политика, дела несовершеннолетних и вопросы семьи и детства.

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