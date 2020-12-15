Бывших вице-мэров Сочи будут судить по делу о взятках на 120 млн рублей

Следком РФ 14 декабря сообщил, что дело бывшего заместителя мэра Сочи и его соучастников, обвиняемых в коррупции, направили в суд

Напомним, в 2009–2018 годах первым вице-мэром Сочи был Анатолий Рыков. Затем он уволился из администрации и занял пост замгендиректора АНО «Росгонки». В сентябре 2018 года его место занял Сергей Юрин, а в октябре обоих чиновников задержали. На них и еще пятерых сообщников завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

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По предварительным данным, Рыков и Юрин получали взятки за разрешение на строительство в Сочи. Так, следствие считало, что Юрину передали две квартиры, а Рыков создал организованную группу для получения взяток. За строительство дома на улице Пирогова он получил 50 млн, за возведение ЖК «Марина парк» — 55 млн рублей и две квартиры суммарной стоимостью около 40 млн рублей. В деле также фигурируют заместитель начальника правового управления администрации Сочи Андрей Левентюк, адвокаты Алексей Литвинов и Николай Гребенюк.