Google показал, как за 37 лет изменились Краснодар, Сочи, Анапа, Новороссийск и Геленджик
В середине апреля Google обновил сервис Timelapse и наглядно показал, как изменилась планета за последние 37 лет
Google Earth — проект компании, в рамках которого публикуются спутниковые изображения всей земной поверхности. Накануне Google презентовал самое крупное с 2017 года обновление платформы Timelapse сервиса Google Earth. Теперь интернет-пользователи могут увидеть, как менялась планета Земля с 1984 года.
Ускоренные восьмисекундные видео трансформаций городов собраны из множества фотографий со спутника. Так, например, на платформе можно посмотреть, как последние 37 лет застраивался Краснодар, менялись Новороссийск, Сочи, Анапа, Геленджик и другие города Краснодарского края.
Краснодар
Новороссийск
Сочи
Анапа
Геленджик
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