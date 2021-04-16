Google показал, как за 37 лет изменились Краснодар, Сочи, Анапа, Новороссийск и Геленджик

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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В середине апреля Google обновил сервис Timelapse и наглядно показал, как изменилась планета за последние 37 лет

Google Earth — проект компании, в рамках которого публикуются спутниковые изображения всей земной поверхности. Накануне Google презентовал самое крупное с 2017 года обновление платформы Timelapse сервиса Google Earth. Теперь интернет-пользователи могут увидеть, как менялась планета Земля с 1984 года.

Ускоренные восьмисекундные видео трансформаций городов собраны из множества фотографий со спутника. Так, например, на платформе можно посмотреть, как последние 37 лет застраивался Краснодар, менялись Новороссийск, Сочи, Анапа, Геленджик и другие города Краснодарского края.

Краснодар

Новороссийск

Сочи

Анапа

Геленджик

Анапа Геленджик Интернет Космос Краснодар Новороссийск Сочи Технологии

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Google показал, как за 37 лет изменились Краснодар, Сочи, Анапа, Новороссийск и Геленджик
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