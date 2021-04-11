Скончался краснодарский судья, которого нашли с разбитой головой

В Краснодаре 9 апреля стало известно о смерти судьи Прикубанского районного суда, которого ранее нашли с травмой головы

Напомним, 2 апреля заместителя председателя Прикубанского райсуда Краснодара Игоря Мищенко нашли с пробитой головой. Его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. По версии некоторых СМИ, судью нашли возле дома, а причиной травмы стала его профессиональная деятельность. Другие источники говорили, что 50-летний мужчина поскользнулся в ванной или что у него случился инсульт, криминальная версия случившегося не рассматривается.

9 апреля на сайте управления Судебного департамента в Краснодарском крае появился некролог, в котором сообщили о смерти Мищенко. По данным «Комсомольской Правды — Кубань», похороны были назначены на 11 апреля.

Кто такой Игорь Мищенко

С 1999 года был судьей Новопокровского районного суда, в 2002-м стал судьей Краснодарского краевого суда, с 2006 по 2014 год занимал пост председателя Тихорецкого райсуда, в 2014-м назначен заместителем председателя Прикубанского райсуда.

Входил в состав краевого Совета судей, который выдвигает и снимает с должностей своих коллег и принимает решения о возбуждении уголовных дел в отношении судей.

Согласно информации на сайте Прикубанского суда, Мищенко числился судьей в отставке, но из-за нехватки кадров его привлекли к исполнению обязанностей сроком на год.