Скончался краснодарский судья, которого нашли с разбитой головой

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 9 апреля стало известно о смерти судьи Прикубанского районного суда, которого ранее нашли с травмой головы

Напомним, 2 апреля заместителя председателя Прикубанского райсуда Краснодара Игоря Мищенко нашли с пробитой головой. Его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. По версии некоторых СМИ, судью нашли возле дома, а причиной травмы стала его профессиональная деятельность. Другие источники говорили, что 50-летний мужчина поскользнулся в ванной или что у него случился инсульт, криминальная версия случившегося не рассматривается.

Читайте также:

9 апреля на сайте управления Судебного департамента в Краснодарском крае появился некролог, в котором сообщили о смерти Мищенко. По данным «Комсомольской Правды — Кубань», похороны были назначены на 11 апреля.

Кто такой Игорь Мищенко

С 1999 года был судьей Новопокровского районного суда, в 2002-м стал судьей Краснодарского краевого суда, с 2006 по 2014 год занимал пост председателя Тихорецкого райсуда, в 2014-м назначен заместителем председателя Прикубанского райсуда.

Входил в состав краевого Совета судей, который выдвигает и снимает с должностей своих коллег и принимает решения о возбуждении уголовных дел в отношении судей.

Согласно информации на сайте Прикубанского суда, Мищенко числился судьей в отставке, но из-за нехватки кадров его привлекли к исполнению обязанностей сроком на год.

смерть Суд

Новости

Неделя на Кубани начнется с дождей, зато потеплеет до 17 °С
В России появился сайт о проблемах и правах людей с инвалидностью
Скончался краснодарский судья, которого нашли с разбитой головой
Более 700 райдеров в купальниках устроили массовый спуск в горах Сочи. Фото и видео
На Кубани за неделю зарегистрировали 82 смерти от ковида
В Геленджике решили отремонтировать бывший кинотеатр «Чайка»

Лента новостей

Русская женщина и ее профессиональные защитники
9 апреля, 14:20
Русская женщина и ее профессиональные защитники
Как в России запрещают музыку
«Честно скажу, мне не стыдно»
7 апреля, 12:45
«Честно скажу, мне не стыдно»
Первышов дал оценку своей работе на посту мэра Краснодара
Как Малевич и Кандинский покорили космос раньше Гагарина
7 апреля, 08:01
Как Малевич и Кандинский покорили космос раньше Гагарина
И при чем здесь Краснодар

Реклама на портале