Краснодарского судью госпитализировали с травмой головы
Вечером 4 апреля СМИ сообщили, что зампредседателя Прикубанского районного суда Краснодара нашли с пробитой головой
Зампредседателя Прикубанского районного суда Игоря Мищенко нашли на днях рядом с домом с пробитой головой. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщила накануне вечером «Комсомольская Правда — Кубань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Издание написало, что приоритетной версией полученных повреждений у правоохранителей является деятельность Мищенко на посту судьи.
О происшествии также написал телеграм-канал Mash. Отмечается, что Мищенко должен был уйти в отставку, однако его полномочия продлили на год. Кроме того, он состоит в Совете судей Краснодарского края — члены совета выдвигают и снимают с должностей своих коллег, а также принимают решения о возбуждении уголовных дел в отношении судей.
По мнению источника ТАСС в экстренных службах края, судья получил бытовую травму в результате падения. Источник исключил криминальную версию травмирования судьи.
Игорь Мищенко поскользнулся в ванной и сильно ударился при падении, привел источник Life версию супруги судьи. По мнению женщины, у мужчины мог случиться инсульт. Также отмечается, что он попал в краевую больницу еще 2 апреля.
Источник портала Юга.ру, близко знакомый с ситуацией, также опроверг криминальный характер полученных повреждений. По данным источника, Игорь Мищенко дома почувствовал себя плохо и его доставили в больницу.
Напомним, в 2012 году в Краснодаре произошел похожий случай. Одного из федеральных судей Краснодара госпитализировали после того, как злоумышленник избил его бейсбольной битой.