Краснодарского судью госпитализировали с травмой головы

Зампредседателя Прикубанского районного суда Игоря Мищенко нашли на днях рядом с домом с пробитой головой. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщила накануне вечером «Комсомольская Правда — Кубань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Издание написало, что приоритетной версией полученных повреждений у правоохранителей является деятельность Мищенко на посту судьи.