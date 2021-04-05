Краснодарского судью госпитализировали с травмой головы

Краснодарский край

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Вечером 4 апреля СМИ сообщили, что зампредседателя Прикубанского районного суда Краснодара нашли с пробитой головой

Зампредседателя Прикубанского районного суда Игоря Мищенко нашли на днях рядом с домом с пробитой головой. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщила накануне вечером «Комсомольская Правда — Кубань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Издание написало, что приоритетной версией полученных повреждений у правоохранителей является деятельность Мищенко на посту судьи.

О происшествии также написал телеграм-канал Mash. Отмечается, что Мищенко должен был уйти в отставку, однако его полномочия продлили на год. Кроме того, он состоит в Совете судей Краснодарского края — члены совета выдвигают и снимают с должностей своих коллег, а также принимают решения о возбуждении уголовных дел в отношении судей.

По мнению источника ТАСС в экстренных службах края, судья получил бытовую травму в результате падения. Источник исключил криминальную версию травмирования судьи.

Игорь Мищенко поскользнулся в ванной и сильно ударился при падении, привел источник Life версию супруги судьи. По мнению женщины, у мужчины мог случиться инсульт. Также отмечается, что он попал в краевую больницу еще 2 апреля.

Источник портала Юга.ру, близко знакомый с ситуацией, также опроверг криминальный характер полученных повреждений. По данным источника, Игорь Мищенко дома почувствовал себя плохо и его доставили в больницу.

Напомним, в 2012 году в Краснодаре произошел похожий случай. Одного из федеральных судей Краснодара госпитализировали после того, как злоумышленник избил его бейсбольной битой.

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