ДГТУ расскажет абитуриентам об индивидуальных образовательных траекториях
Донской государственный технический университет анонсировал день открытых дверей 11 апреля
Абитуриенты смогут узнать о нюансах поступления и обучения в вузе, пообщаться с преподавателями и студентами факультетов и посмотреть экскурсии.
С нового учебного года студентам вуза, поступающим на бакалавриат, предложат самим строить траекторию своего обучения и выбирать изучаемые дисциплины и формируемые компетенции. В день открытых дверей абитуриентам расскажут об индивидуальных образовательных траекториях, о том, для чего они нужны и как формируются. Также речь пойдет о том, какие перемены в образовательном процессе планирует университет.
«С 1 сентября 2021 года ДГТУ начнет внедрять индивидуальные образовательные траектории в бакалавриате. На встрече с абитуриентами мы расскажем о плюсах индивидуализации высшего образования и о том, как она внедряется в ДГТУ», — отметил ректор университета Бесарион Месхи.
Вуз представит программы международной академической мобильности и механизм «Зеленая волна» — в ее рамках университет безвозмездно компенсирует стоимость обучения талантливым абитуриентам, не поступившим на бюджетные места.
Участники дня открытых дверей встретятся с руководством вуза и ответственным секретарем приемной комиссии. Они обсудят направления подготовки и специальности, правила приема и сроки подачи документов. Абитуриентам предложат посетить учебные кабинеты и задать любые вопросы. День открытых дверей завершат презентации факультетов и структур довузовской подготовки.
День открытых дверей пройдет в корпусе на пл. Гагарина, 1. Начало в 9:30. Для участия надо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест для очного участия ограничено. Мероприятие планируют транслировать онлайн во «ВКонтакте» и YouTube.