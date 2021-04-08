Абитуриенты смогут узнать о нюансах поступления и обучения в вузе, пообщаться с преподавателями и студентами факультетов и посмотреть экскурсии.

С нового учебного года студентам вуза, поступающим на бакалавриат, предложат самим строить траекторию своего обучения и выбирать изучаемые дисциплины и формируемые компетенции. В день открытых дверей абитуриентам расскажут об индивидуальных образовательных траекториях, о том, для чего они нужны и как формируются. Также речь пойдет о том, какие перемены в образовательном процессе планирует университет.

«С 1 сентября 2021 года ДГТУ начнет внедрять индивидуальные образовательные траектории в бакалавриате. На встрече с абитуриентами мы расскажем о плюсах индивидуализации высшего образования и о том, как она внедряется в ДГТУ», — отметил ректор университета Бесарион Месхи.