На Кубани собирают деньги на лечение 6-летней девочки с ДЦП

Краснодарский край

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Благотворительный фонд «Русфонд» 5 апреля объявил сбор средств на лечение шестилетней Ани Гагай из Староминской

Мать Ани Ирина Гагай рассказала, что, появившись на свет, ее дочь не начала дышать. Девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких на несколько дней, потом ее перевели в палату интенсивной терапии на три недели.

После выписки девочка стала отставать в физическом развитии, но врачи успокаивали мать и говорили, что нужно подождать какое-то время. Однако в 11 месяцев девочке поставили диагноз — детский церебральный паралич. Мать повезла ее на лечение в Центр здоровья в Таганроге. Сначала у семьи получалось оплачивать лечение самостоятельно, затем подключились благотворительные фонды.

В результате лечения Аня Гагай научилась держать голову, ползать, сидеть с опорой на руки и плавать с кругом.

«Дочка очень общительная, любит животных. Внимательно слушает сказки, стихи, песни и в силу своих возможностей пытается танцевать у меня на руках. Она выучила уже несколько букв, цифры, но пока не может говорить. Проблем еще много, и терапию надо продолжить, а денег для оплаты лечения в Центре здоровья у меня нет», — рассказала мать ребенка.

На реабилитацию Ани необходимо 132 тыс. 720 рублей. Ирина Гагай воспитывает девочку одна, семья живет на пособие матери и Анину пенсию по инвалидности. Семья не может себе позволить лечение ребенка, поэтому благотворительный фонд «Русфонд» объявил сбор средств.

Как помочь Ане Гагай?
— Оформить пожертвование на сайте «Русфонда» внизу страницы, указав свою почту, имя и сумму;
— Отправить СМС на номер 5542, цифрами указав сумму пожертвования;
— Оплатить в отделении любого банка или «Почты России», самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Благотворительность Дети Дети-инвалиды Здравоохранение Медицина Староминский район

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На Кубани собирают деньги на лечение 6-летней девочки с ДЦП
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