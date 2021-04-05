В Краснодаре МТС подключила 10 тыс. новых квартир за год

Партнерский Краснодарский край

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МТС обеспечила 400 домов Краснодара широкополосным интернетом, цифровым и интерактивным ТВ

Больше всего домов с интернетом от 500 Мбит/сек и цифровым или интерактивным ТВ запущены в новых микрорайонах: имени Россинского, поселке Краснодарском, Березовом, Губернском и Краевой клинической больницы. Расширение микрорайона Гидростроителей также не осталось без внимания. Там проводные сервисы МТС появились еще до заезда в 60 многоэтажных домах.

Сейчас МТС в Краснодаре обеспечивает самый быстрый в своей сети проводной интернет — до 1 ГБ/сек — преимущественно в новых районах города. На большей части территорий города широкополосный доступ сейчас работает на скорости 500 Мбит/сек. При этом компания планирует к концу года охватить гигабитной сетью 100 тыс. квартир Краснодарского края. Полный переход на новые скорости запланирован в течение трех лет.

Для каждой категории абонентов, в зависимости от технических условий в доме и предпочтений в сервисах, МТС предлагает пакетные тарифы. Они включают все виды связи и интернета — мобильный и фиксированный, а также спутниковое, цифровое или интерактивное ТВ. Использование таких тарифов позволяет сократить расходы на связь и ТВ вдвое.

Интернет Мобильная связь МТС Связь Телевидение Технологии

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