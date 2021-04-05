В Сочи ночью при пожаре в многоэтажке погибли два человека
В ночь на 5 апреля на Курортном проспекте в Сочи загорелась квартира, есть жертвы
Пожар произошел в квартире, расположенной на втором этаже многоэтажного дома на Курортном проспекте, 96/3, сообщили в соцсетях очевидцы.
Соседи вызвали пожарных, когда почувствовали запах гари. После того как спасатели потушили огонь, они нашли тела 89-летней женщины и 58-летнего мужчины.
По факту гибели сочинцев проводится доследственная поверка. Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. Назначен ряд экспертиз, рассказали 5 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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