В Сочи ночью при пожаре в многоэтажке погибли два человека

Краснодарский край

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В ночь на 5 апреля на Курортном проспекте в Сочи загорелась квартира, есть жертвы

Пожар произошел в квартире, расположенной на втором этаже многоэтажного дома на Курортном проспекте, 96/3, сообщили в соцсетях очевидцы.

Соседи вызвали пожарных, когда почувствовали запах гари. После того как спасатели потушили огонь, они нашли тела 89-летней женщины и 58-летнего мужчины.

По факту гибели сочинцев проводится доследственная поверка. Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. Назначен ряд экспертиз, рассказали 5 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 9 марта в Сочи во время пожара в жилом вагончике погибла молодая женщина. Спустя несколько дней на курорте произошел пожар в многоквартирном доме, в котором погибли отец с ребенком.

МЧС Пожары смерть Сочи

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