В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

По данным синоптиков, до конца суток воскресенья и в течение всего понедельника ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 22 м/с. С утра 5 апреля такая же погода будет и в Сочи. Есть опасность схода селевых потоков малого объема и подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок на малых реках и водотоках юго-западных притоков реки Кубань и Черноморского побережья (от Анапы до Магри). Также на курорте до 6 апреля сохраняется лавинная опасность в горах Сочи выше 1000 м. В МЧС рекомендовали воздержаться от выходов в горы в этот период.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций вызов по телефону +7 (861) 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — «112».