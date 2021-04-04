В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

Краснодарский край

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В краевом МЧС предупредили о неблагоприятной погоде в Краснодаре 4 и 5 апреля

По данным синоптиков, до конца суток воскресенья и в течение всего понедельника ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 22 м/с. С утра 5 апреля такая же погода будет и в Сочи. Есть опасность схода селевых потоков малого объема и подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок на малых реках и водотоках юго-западных притоков реки Кубань и Черноморского побережья (от Анапы до Магри). Также на курорте до 6 апреля сохраняется лавинная опасность в горах Сочи выше 1000 м. В МЧС рекомендовали воздержаться от выходов в горы в этот период.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций вызов по телефону +7 (861) 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — «112».

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