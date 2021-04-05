В Сочи после ремонта открылся пансионат «Лучезарный» на берегу Черного моря

В Сочи на берегу Черного моря открылся отремонтированный корпус пансионата «Лучезарный»

Современный гостинично-оздоровительный комплекс на самом берегу моря подойдет любителям спокойного и размеренного отдыха вдали от городской суеты и шума. В начале апреля в пансионате завершили первую очередь реставрационных работ. Первый корпус на 122 номера различных категорий уже принимает гостей. С началом курортного сезона обновленный пансионат заработает в полную силу.

Около десяти лет из-за смены собственника пансионат был бесхозным. Клумбы и аллеи зарастали сорняками, а в опустевших зданиях жили бездомные. Они ночевали в номерах и жгли на прогулочных зонах костры, чтобы приготовить еду.

Работы по реновации пансионата «Лучезарный» взяла на себя компания AR-GROUP. «Был произведен капитальный ремонт главного корпуса. Здание осталось в прежнем архитектурном облике: сохранены этажность, конфигурация, при этом оно модернизировано. С точки зрения интерьерных решений, ландшафтного дизайна, комфортности окружающего и внутреннего пространства — все приведено в соответствие со стандартами современности», — рассказал руководитель компании Айк Зебелян.

Депутат ЗСК, член комитета по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Виктор Тепляков отметил, что пансионат «Лучезарный» является ярким примером того, как отечественные инвесторы вкладывают средства в возрождение объектов санаторно-курортного комплекса. «Пансионат загружается, работает и уже приносит пользу санаторно-курортной сфере города. Ведь что такое подобный объект размещения? Это и налоги, и рабочие места, и очередной плюс к имиджу курорта. А для наших отдыхающих это возможность получить качественный сервис и приятные впечатления», — рассказал Тепляков.

К началу курортного сезона в «Лучезарном» собираются завершить работы по благоустройству прибрежной полосы. Пляж условно разделят на две территории. Одна — для постояльцев пансионата, вторая будет пляжной территорией общего доступа. Там смогут отдыхать жители близлежащих районов Лоо и Вардане и все желающие.

«Мы стремимся к тому, чтобы наш пляж не только выглядел современным и красивым, но и соответствовал международным стандартам — планируем подать заявку и побороться за престижную награду — «Голубой флаг». Надеемся, следующий курортный сезон, 2022-й, мы откроем уже с «Голубым флагом», — рассказал гендиректор пансионата Михаил Михайлов.

Летом для постояльцев собираются устраивать пляжные вечеринки и День Нептуна, Street-food-фестиваль, приглашать на выступления музыкальные группы. Также в планах провести джазовый фестиваль, кулинарные мастер-классы и другие мероприятия формата open-air.