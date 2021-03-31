Жители Кубани задолжали за капремонт около 3 млрд рублей

Краснодарский край

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Депутаты ЗСК 31 марта обсудили сложности, которые возникают при реализации региональной программы капремонта многоэтажек

На очередной сессии ЗСК министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Ляшко рассказал о исполнении программы по капремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (МКД) в 2020 году.

Всего с 2020 по 2022-й годы в регионе планируется капитально отремонтировать 3 тыс. 184 многоэтажки. К 1 марта 2021 года работы выполнили в 871 доме. Там заменили лифты, отремонтировали крыши, фасады и внутридомовые инженерные сети. Однако качество выполненных работ оставляет желать лучшего.

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Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, отметил, что программа капремонта на Кубани постепенно набирает обороты. Так, в 2020 году стоимость выполненных работ составила 3,6 млрд рублей. Это сопоставимо с итогами реализации программы за три предыдущих года.

Министр ТЭК и ЖКХ рассказал, что на объем работ влияет уровень собираемости взносов. Несмотря на то, что регоператор регулярно проводит мероприятия по взысканию задолженности, объем взносов существенно не меняется.

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«По-прежнему тормозящим фактором является уровень собираемости взносов. Около 3 миллиардов от начисленных сумм так и не были уплачены жильцами. Думаю, здесь, кроме усиления претензионно-исковой работы, стоит подумать и об активизации разъяснительной», — отметил спикер парламента.

Юрий Бурлачко предложил региональному оператору объяснять кубанцам по всем информационным каналам, что владение собственностью — это не только права, но и ответственность.

Долги Жилье ЗСК Капремонт Краснодарский краевой фонд капремонта Юрий Бурлачко

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