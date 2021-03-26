«ЕвроХим» участвует в Международном техническом фестивале для молодых изобретателей и инженеров

Представители компании «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения» принимают участие в Международном фестивале «От Винта!», который стартовал в Краснодаре 25 марта

Международный фестиваль научно-технического творчества «От Винта!» открылся в Краснодаре 25 марта в конгрессно-выставочном центре «Экспоград-Юг». На мероприятии молодые изобретатели и инженеры со всей России представят более 500 изобретений инновационных разработок, а также обсудят глобальные вопросы развития научно-технологической среды. Фестиваль продлится два дня и завершится 27 марта.

Руководитель учебного цента Ольга Войтова и молодые специалисты компании «ЕвроХим-Белореченские минеральные удобрения» под руководством куратора Виктории Токаревой также приняли участие в фестивале.

Глава учебного центра подчеркнула, что будущих сотрудников «ЕвроХим» начинают обучать еще со школьных лет. Для них проводят мастер-классы, семинары и обучающие программы.

«Участие в подобном мероприятии — уникальная платформа по обмену опытом, а так же замечательная возможность молодым талантливым ученым заявить о себе всему миру и продемонстрировать результаты своей работы», — отметила Войтова.