«ЕвроХим» участвует в Международном техническом фестивале для молодых изобретателей и инженеров

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

Представители компании «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения» принимают участие в Международном фестивале «От Винта!», который стартовал в Краснодаре 25 марта

Международный фестиваль научно-технического творчества «От Винта!» открылся в Краснодаре 25 марта в конгрессно-выставочном центре «Экспоград-Юг».

На мероприятии молодые изобретатели и инженеры со всей России представят более 500 изобретений инновационных разработок, а также обсудят глобальные вопросы развития научно-технологической среды. Фестиваль продлится два дня и завершится 27 марта.

Руководитель учебного цента Ольга Войтова и молодые специалисты компании «ЕвроХим-Белореченские минеральные удобрения» под руководством куратора Виктории Токаревой также приняли участие в фестивале.

Глава учебного центра подчеркнула, что будущих сотрудников «ЕвроХим» начинают обучать еще со школьных лет. Для них проводят мастер-классы, семинары и обучающие программы.

«Участие в подобном мероприятии — уникальная платформа по обмену опытом, а так же замечательная возможность молодым талантливым ученым заявить о себе всему миру и продемонстрировать результаты своей работы», — отметила Войтова.

Читайте также:

На фестивале молодые специалисты собираются посетить несколько отраслевых круглых столов и семинаров, посвящённых теме профориентации и развитию профессионального потенциала сотрудников промышленных предприятий.

Выставки ЕвроХим изобретения Краснодар Промышленность Фестивали

Новости

В Краснодаре избили водителя скорой помощи, потому что он перекрыл дорогу в ожидании больного
Дроны на солнечных батареях, «умные» лавочки и роботы. Молодые изобретатели Адыгеи показали на Международном фестивале инновационные разработки
На Кубани снова продлили режим повышенной готовности, но ничего не изменится
В 16 регионах России запустят пилотный проект по распознаванию лиц в школах
В Геленджике к концу 2021 года собираются открыть две развязки
«ЕвроХим» участвует в Международном техническом фестивале для молодых изобретателей и инженеров

Лента новостей

Еще 10 гор Краснодарского края для туризма и пеших походов
Сегодня, 08:00
Еще 10 гор Краснодарского края для туризма и пеших походов
Пицца, пальмы и кино
24 марта, 10:10
Пицца, пальмы и кино
Тест для тех, кто скучает по «Авроре»
Orange Fitness отметил 18 лет
24 марта, 12:30 Партнерский
Orange Fitness отметил 18 лет
За плечами — пандемия и бодипозитив

Реклама на портале