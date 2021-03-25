Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть в кино в последние выходные марта

В кинотеатрах можно посмотреть канадский триллер «Дочь волка» (18+) с Джиной Карано в главной роли. Женщина по имени Клэр была в командировке на Ближнем Востоке. Вернувшись домой, она узнает, что ее 13-летнего сына похитили местные бандиты.

В прокат вышел американский блокбастер «Годзилла против Конга» (12+). Гигантская обезьяна и группа ученых, а также девочка Джиа, которая умеет общаться с приматом, отправляются на поиски его родного дома. Неожиданно команда встречает на своем пути разъяренную Годзиллу.

Американская приключенческая фантастика «Поступь хаоса» (16+) рассказывает о недалеком будущем, где женщины исчезли, а все мужчины страдают от загадочного вируса — рядом с другим человеком совершенно невозможно скрыть свои воспоминания и мысли. На этой планете терпит крушение летательный аппарат с девушкой Виолой на борту. Помочь ей адаптироваться к новой реальностью решает Тодд.

Героиня японского аниме «Ая и ведьма» (6+) растет в детском приюте. Однажды девочку удочеряет Белла Яга — настоящая злая волшебница. С помощью говорящего кота Томаса ей предстоит противостоять козням колдуньи.

Германский криминальный триллер «Гипосомния» (16+) режиссера Морица Бляйбтроя рассказывает историю магазинного охранника Хагена, основная задача которого — выявлять потенциальных воров. В какой-то момент герой начинает страдать бессонницей. Ночами он не спит, но может ненадолго отключаться в течение дня, из-за чего у него начинаются серьезные проблемы в семье и на работе.

Американская комедийная мелодрама «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы» (16+) повествует о судьбах влюбленных пар разных возрастов, характеров и профессий.