В ДТП в Юбилейном микрорайоне Краснодара пострадала двухлетняя девочка

Краснодарский край

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Полиция рассказала подробности крупной аварии на проспекте Чекистов, которая произошла 21 марта

Напомним, на проспекте Чекистов 21 марта машина врезалась в несколько припаркованных автомобилей, на месте работали сотрудники МЧС.

Позже в полиции рассказали, что, по предварительным данным, около 16:00 водитель автомобиля Volkswagen потерял управление, когда ехал по проспекту Чекистов со стороны бульвара Платанового. Иномарка протаранила пять машин на парковке супермаркета «Табрис», среди которых ВАЗ-2110, Honda Fit, Mersedes, Hyundai ix-35 и Hyundai Solaris.

В результате аварии пострадал 35-летний водитель Volkswagen, а также двухлетняя девочка, которая находилась внутри автомобиля Mersedes вместе с мамой. Осколки от разбитого стекла порезали голову ребенка. Всех пострадавших доставили в больницу, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Предварительно, виновник аварии утверждает, что не помнит причину аварии. По его словам, возможно, он потерял сознание. По факту ДТП проводится проверка.

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В ДТП в Юбилейном микрорайоне Краснодара пострадала двухлетняя девочка
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