На Кубани в отделе полиции умер задержанный

Около 14:30 в ОМВД России по Павловскому району доставили 36-летнего местного жителя за совершение правонарушения по ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). Медицинское освидетельствование установило, что он был пьян. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, полицейские собрали справки, что мужчина не нуждается в экстренной госпитализации и может находиться в спецприемнике.

Около 15:20, во время очередного обхода, один из сотрудников МВД нашел задержанного без сознания. Ему вызвали скорую и до приезда медиков пытались помочь, уточнили в ведомстве.

Прибывшая на место бригада попытались оказать помощь мужчине, однако в 16:00 врачи констатировали его смерть. В пресс-службе ведомства не уточнили предварительную причину смерти местного жителя.