Краснодарцы пожаловались на подтопление на улице Круговой. Первышов пообещал разобраться
Глава Краснодара Евгений Первышов 17 марта рассказал, что на улице Круговой есть проблемы с хозяйственно-бытовой канализацией
В марте после небольших дождей в краснодарских пабликах начали появляться сообщения о подтоплениях в разных частях города. Больше всего местные жители жаловались на лужи на улицах Круговой, Солнечной, пересечении Гаврилова и Гаражной.
Подтопления на улице Круговой рядом с выездом на Красных Партизан вызвали у горожан больше всего возмущения: канализационные стоки затопили не только проезжую часть, но и тротуары. Кроме того, от луж исходит неприятный запах.
Глава Краснодара Евгений Первышов заявил, что на улице Круговой похожая ситуация с Музыкальным микрорайоном — в обоих случаях есть проблемы с хозяйственно-бытовой канализацией. Теперь на улице Круговой будет дежурить водооткачивающая техника. По словам мэра, сейчас специалисты выясняют причины систематических подтоплений, чтобы их устранить.
Первышов поручил наладить работу систем фекальной канализации и продолжить прочищать ливневки. Чиновники должны регулярно отчитываться перед жителями об изменениях.