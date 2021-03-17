Краснодарцы пожаловались на подтопление на улице Круговой. Первышов пообещал разобраться

Краснодарский край

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Глава Краснодара Евгений Первышов 17 марта рассказал, что на улице Круговой есть проблемы с хозяйственно-бытовой канализацией

В марте после небольших дождей в краснодарских пабликах начали появляться сообщения о подтоплениях в разных частях города. Больше всего местные жители жаловались на лужи на улицах Круговой, Солнечной, пересечении Гаврилова и Гаражной.

Подтопления на улице Круговой рядом с выездом на Красных Партизан вызвали у горожан больше всего возмущения: канализационные стоки затопили не только проезжую часть, но и тротуары. Кроме того, от луж исходит неприятный запах.

Глава Краснодара Евгений Первышов заявил, что на улице Круговой похожая ситуация с Музыкальным микрорайоном — в обоих случаях есть проблемы с хозяйственно-бытовой канализацией. Теперь на улице Круговой будет дежурить водооткачивающая техника. По словам мэра, сейчас специалисты выясняют причины систематических подтоплений, чтобы их устранить.

Первышов поручил наладить работу систем фекальной канализации и продолжить прочищать ливневки. Чиновники должны регулярно отчитываться перед жителями об изменениях.

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