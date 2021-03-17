Краснодарцы пожаловались на подтопление на улице Круговой. Первышов пообещал разобраться

Глава Краснодара Евгений Первышов 17 марта рассказал, что на улице Круговой есть проблемы с хозяйственно-бытовой канализацией

В марте после небольших дождей в краснодарских пабликах начали появляться сообщения о подтоплениях в разных частях города. Больше всего местные жители жаловались на лужи на улицах Круговой, Солнечной, пересечении Гаврилова и Гаражной.

Подтопления на улице Круговой рядом с выездом на Красных Партизан вызвали у горожан больше всего возмущения: канализационные стоки затопили не только проезжую часть, но и тротуары. Кроме того, от луж исходит неприятный запах.