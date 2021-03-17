Жителей Кубани предупредили о грозовых дождях на побережье Чёрного моря

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Краснодарский край

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МЧС 17 марта опубликовало экстренное предупреждение о непогоде на Черноморском побережье Краснодарского края

По данным Северо-Кавказского управления гидрометцентра, с полудня 17 марта и весь следующий день на территории края и на Черноморском побережье (кроме Сочи) ожидаются ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 20 м/с.

На малых реках, юго-восточных и юго-западных притоках реки Кубани, а также в реках на участке от Анапы до Магри возможен подъем воды, местами до неблагоприятных отметок.

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовали оставаться в доме, плотно закрыть ставни, двери, укрепить кровлю. В случае отключения освещения или подачи газа необхдимо выключить все приборы. На улице следует держаться подальше от строений, деревьев, высотных объектов.

Напомним, сегодня в Краснодаре по прогнозу также ожидаются дожди, а в Туапсинском районе ветер усилится до 22 м/с.

Кроме того, в горах Сочи выше 500 метров с 18:00 17 марта и до вечера 20 марта будет действовать экстренное предупреждение по лавиноопасности.

В случае ЧС необходимо звонить по телефонам: 8 (861) 268-64-40, 01 или 101.

МЧС Погода Черное море Штормовые предупреждения

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